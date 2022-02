PSV gaat op jacht naar eer- en vormherstel bij Vitesse

Ajax schrijft Mohamed Ihattaren in voor knock-outfase Champions League

Ajax heeft de nieuwkomers Mohamed Ihattaren en Brian Brobbey ingeschreven voor de Champions League, zo blijkt uit de spelerslijsten die de Europese voetbalbond UEFA openbaar maakte. Vorig jaar vergat Ajax om spits Sébastien Haller na diens komst in de winter in te schrijven voor de Europa League. Door die administratieve fout van de Amsterdamse club kon Haller toen tot aan de zomer niet in actie komen in de Europese wedstrijden.

7 februari