PSV gaat tegen Ajax op jacht naar vijfduizendste goal, Fraser nog ongeslagen tegen Advocaat

RKC Waalwijk - ADO Den Haag (zaterdag 16.30 uur)

• Nummer veertien RKC hoopt op een betere start dan dat het vorig jaar eindigde; het verloor de laatste drie wedstrijden van 2020. ADO maakte er in 2020 helemaal een potje van. Het won geen van zijn laatste tien wedstrijden, waardoor het op een teleurstellende zeventiende plek staat met slechts zeven punten.



• RKC houdt er niet van om te spelen tegen clubs die lager staan. De Waalwijkers won geen van zijn laatste 21 duels met een lager geklasseerde ploeg (vier keer gelijk, vijftien keer verlies) en hield in die duels slechts twee keer de nul.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

FC Emmen – FC Twente ( zaterdag 18.45 uur)

• Als hekkensluiter Emmen niet wint tegen FC Twente wordt het de tiende ploeg in de eredivisiehistorie die geen van zijn eerste vijftien duels winnend afsluit. Van de negen voorgangers wendde alleen Fortuna Sittard in 1991/92 degradatie af.

• De ploeg van Ron Jans kan voor het eerst vier opeenvolgende wedstrijden buitenshuis winnen sinds 2009 (toen vijf keer). Het won de laatste jaren alleen niet vaak van hekkensluiters. De laatste zes duels tegen clubs die op de laatste plaats stonden, werden niet gewonnen.

• Bij FC Emmen is Miguel Araujo de man in vorm. De Peruaan scoorde in drie van zijn laatste vier duels, daarvoor slechts een keer in 22 duels.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD

Heracles - Vitesse (zaterdag 20.00 uur)

• Heracles treft met Vitesse, gezien het verleden, een lastige tegenstander. De Almeloërs wonnen slechts twee van zijn laatste achttien duels tegen de Arnhemmers (W2-G8-V8): Dit seizoen lukte het de Heraclieden ook niet om te winnen, in Gelredome verloor het met 3-0.

• Vitesse won elk van de laatste vijf kalenderjaren de eerste wedstrijd na de winterstop, terwijl Heracles de laatste zeven verloor.

• Tim Breukers kan tegen Vitesse zijn 263e eredivisiewedstrijd voor Heracles spelen. Hij breekt daarmee het record van Kwame Quansah (262) voor meeste aantal wedstrijden voor de club.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

PEC Zwolle - AZ (zaterdag 20.00 uur)

• PEC Zwolle won slechts een van de laatste zeventien duels met AZ (W1-G6-V10). De Zwollenaren wonen in eigen huis in 2015 voor het laatst (2-1).

• Het team van John Stegeman heeft dit seizoen moeite met scoren. Slechts 7,7 procent van de doelpogingen leverden een treffer op, het laagste percentage van alle eredivisieploegen. AZ heeft juist de minste doelpogingen nodig: 16,4 procent belandt in het doel. De Alkmaarders scoorden minstens twee keer in de laatste acht uitwedstrijden, slechts één keer in de clubhistorie zette de ploeg een langere reeks neer (tien duels op rij in 2006).

• Teun Koopmeiners speelt vanavond tegen zijn favoriete tegenstander. Tegen geen enkele club was hij betrokken bij meer goals (vier - twee goals, twee assists) dan tegen PEC.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD

FC Utrecht - FC Groningen (zaterdag 21.00 uur)

• Gezien het verleden is de confrontatie tussen FC Utrecht en FC Groningen geen wedstrijd om van te watertanden. In de laatste vijf competitiewedstrijden tussen de twee werd er bij elkaar slechts vijf keer gescoord; het eerste duel van dit seizoen in Groningen eindigde ook in de brilstand.

• FC Utrecht speelde dit seizoen maar liefst acht van de veertien keer gelijk, alleen in 1996/97 hadden de Domstedelingen ook zoveel remises na veertien speelronden; in zeven van de laatste acht seizoenen eindigde Utrecht het seizoen met acht of minder gelijke spelen.

• FC Groningen won dit seizoen al vier uitwedstrijden. De ploeg van Danny Buijs kan voor het eerst sinds 2016/17 vijf uitwedstrijden in een seizoen winnen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Sparta - Feyenoord (zondag 12.15 uur)

• De eerste derby van 2021 is de 109de editie van Sparta tegen Feyenoord. De laatste keer dat de nummer drie van de eredivisie langs ging op het Kasteel werd het maar liefst 0-7. Sparta is ook de club waarvan Feyenoord het vaakst won in zijn historie (65 keer).

• Dick Advocaat won als trainer nog nooit van Henk Fraser; als trainer van AZ verloor hij met 2-1 op bezoek bij ADO, in dienst van Sparta met 1-0 van Vitesse en het heenduel tussen Feyenoord en Sparta dit seizoen eindigde in 1-1.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

SC Heerenveen - Fortuna Sittard (14.30 uur)

• SC Heerenveen verloor in het verleden slechts een van de tien confrontaties met Fortuna Sittard in het Abe Lenstra Stadion. In 1991, dertig jaar geleden, lukte het de Limburgers om met 1-2 te winnen.

• In de laatste zes wedstrijden scoorden beide ploegen en vielen er in totaal 23 doelpunten, een gemiddelde van 3,8 per duel. Goed nieuws voor Henk Veerman. De boomlange Volendammer maakte dit seizoen al vier doelpunten met links en vijf met rechts, maar gek genoeg nog geen met zijn hoofd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

VVV Venlo - Willem II (14.30 uur)

• Willem II wacht al lang op een overwinning bij VVV-Venlo. De laatste keer dat dit lukte was in 1991, daarna speelde het zeven keer gelijk en verloor het vijf keer van de Limburgers. Een zege is nu ook zeer welkom voor het team van Adrie Koster, die sinds zijn contractverlenging nog niet won met de Tricolores (W0-G1-V5).

• VVV kreeg al 42 goals om de oren in de eerste veertien speelronden. Slechts een andere club kreeg nog meer doelpunten tegen deze eeuw: Willem II in het seizoen 2010/11 (43).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV-Venlo. © AD

Ajax - PSV (16.45 uur)

• PSV (W53-G25-V50) is de enige club met een positieve balans tegen Ajax. De Eindhovenaren wonnen in 2015 voor het laatst in Amsterdam (1-2 door goals van Gastón Pereiro).

• Ajax verloor deze eeuw nog nooit het eerste competitieduel van een kalenderjaar (W16, G5). In 1999 verloren de Amsterdammers voor het laatst een dergelijke wedstrijd met 2-1 tegen FC Twente.

• PSV maakte 4999 eredivisiedoelpunten en kan na Ajax (5506) de tweede ploeg worden met 5000 goals; de laatste ploeg die de Eindhovenaren van scoren afhield in alle competities was de huidige koploper van de eredivisie (1-0 op 2 februari 2020).

• Roger Schmidt won al eens in de Johan Cruijff Arena. Als coach van Red Bull Salzburg werd het 0-3 in het Europa League-duel in Amsterdam.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD