PSV grapt bij felicitatie aan Ajax: 'Var harte gefeliciteerd’

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde de bal aan het einde van de blessuretijd op de stip, nadat een schot van Jens Toornstra op de elleboog van PSV’er Mauro Júnior was beland. Cyriel Dessers maakte vanaf elf meter geen fout en schoot de 2-2 tegen de touwen. Daarmee was de titelstrijd ook zo goed als beslist.



Een paar dagen later kwam de KNVB met een statement naar buiten dat Gözübüyük geen penalty had mogen geven en dat de VAR juist in had moeten grijpen. Waarom dat niet is gebeurd en waarom Gözübüyük zelf geen kijkje nam bij het scherm, is niet bekend.