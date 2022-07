PSV heeft Braziliaan Sávio (18) binnen: ‘Ik wil belangrijk zijn met goals en assists

PSV huurt Sávio in eerste instantie voor een jaar van de Franse club Troyes, de club die onderdeel is van de City Football Groep nam hem begin deze maand over van Atlético Mineiro. ,,Wij hopen dat dit de start is van een meerjarig traject met Sávio”, zegt John de Jong, directeur voetbalzaken van PSV. ,,Dit is voor hem de eerste stap buiten Brazilië. We gunnen hem de tijd om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en een nieuwe club. Tegelijkertijd zijn we enorm overtuigd van zijn talent.”