PSV heeft Malen en Bergwijn terug tegen Heerenveen, Zoet tweede doelman

Ze trainden deze week meerdere keren mee met de groep en zo heeft PSV eindelijk zijn topscorer en zijn beste aangever terug.



Malen en Bergwijn vielen eind oktober kort na elkaar weg met een enkel- en een hamstringkwetsuur. Toeval of niet: Sindsdien won PSV geen wedstrijd meer in de eredivisie en in de Europa League en is zelfs sprake van een vrije val. In de competitie is de achterstand op koploper Ajax opgelopen tot 11 punten. Ook AZ staat op plek twee vijf punten voor op PSV.

Naast de twee aanvallers keren ook Jorrit Hendrix en Ryan Thomas terug. Zij zijn weer beschikbaar na schorsingen wegens een rode kaart (Thomas) en een blessure (Hendrix).

Tegen Heerenveen begint voor PSV en trainer Mark van Bommel een belangrijke week. In het duel met de Friezen moet de ommekeer beginnen in de competitie. En volgende week donderdag moet er resultaat komen in de Europa League, op bezoek bij Sporting Lissabon. PSV is in zijn EL-poule van de eerste plaats afgezakt naar plek drie, met nog twee speelronden te gaan. Sporting Lissabon leidt in de groep en kan zich tegen PSV verzekeren van een ticket voor de knock-outfase na de winterstop.

Zoet

Jeroen Zoet gaat verder als tweede doelman. Van Bommel passeerde Zoet het vorige duel, bij Willem II (2-1-verlies). De coach vond het niet handig om de doelman op de bank te zetten omdat de camera’s dan op hem gericht zouden zijn. Zoet kreeg pas in Tilburg te horen dat hij derde doelman was en niet Robbin Ruiter. Ruiter was ook boos omdat hij dacht dat hij zou doorschuiven naar het basisteam en niet Lars Unnerstall.



,,Jeroen heeft mijn excuses geaccepteerd. Het is een beetje uit de hand gelopen”, zei Van Bommel vandaag. ,,Natuurlijk is Jeroen geïrriteerd, dat komt omdat hij niet speelt.”