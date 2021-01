Sébastien Haller lijkt me een uitstekende spits voor Ajax, zeker voor in de eredivisie, maar toch: PSV heeft zich stiekem in een heerlijke uitgangspositie gemanoeuvreerd richting - tromgeroffel - Super Januari.



In Eindhoven haalden ze hun grootste stunt aan het eind van de zomer al uit. We zijn inmiddels alweer gewend aan Mario Götze, de Duitse wereldkampioen, gewoon in het shirt van PSV in de eredivisie. De trein van Roger Schmidt hapert soms nog, maar de locomotief zou deze maand zomaar op stoom kunnen komen. Aan de fitheid van de spelers zal het niet liggen: de PSV-trainer hield al vroeg in december rekening met de komende weken.