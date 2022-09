PSV incasseert ook tegen Bodø/Glimt en begint Europa League met gelijkspel

Het was al voor de achttiende keer op rij dat PSV minimaal een tegentreffer moest incasseren. PSV mocht uiteindelijk nog van geluk spreken met het gelijkspel, want in de vier minuten extra tijd voorkwam Walter Benítez met twee goede reddingen nog dat het 1-2 werd voor de Noren.

Na het goede begin, kwam de klad er enigszins in bij de Eindhovenaren. Bodo had gedurende de eerste helft net iets meer balbezit en de bezoekers kregen in balbezit constant een middenvelder vrij gespeeld. Ondanks dat er maar weinig lukte voor PSV, kreeg spits Yorbe Vertessen dé kans om de wedstrijd open te breken. Na een door de Bodo-doelman matig gekeerd schot van Cody Gakpo, kon de Belg de bal voor een -nagenoeg- open doel binnen tikken, maar Vertessen kreeg het voor elkaar om de bal voorlangs te schieten. Even later lag de bal er aan de andere kant wél in: linksbuiten Albert Gronbaek kreeg alle ruimte om naar binnen te komen en de Deen schoot vervolgens knap raak in de bovenhoek: 0-1.