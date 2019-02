PSV is niet meer als Atlético

Door Maarten Wijffels



Het was de 25ste minuut zaterdag in Heerenveen. En er gebeurde wat ze bij PSV de afgelopen weken ook lieten gebeuren in Utrecht en Emmen. Halverwege de helft van de koploper begonnen tegenstanders aan acties die voor de winterstop meteen resoluut waren afgekapt. Maar nu dus niet.



In Emmen mocht Michael Chacón kappen, draaien en kijken zonder dat er een PSV’er ingreep. Prompt gaf hij een steekpassje op de scorende Nicklas Pedersen. In Utrecht dacht Gyrano Kerk staand bij de zijlijn: ‘kom, ik dribbel eens naar binnen’. Ongestoord pakte hij 20 meter, forceerde een corner en het was boem, raak: 1-0 dankzij Sander van de Streek. In Friesland leidde Nemanja Mihajlovic ook al dribbelend de 2-0 in van Michel Vlap. Onderweg grepen nu zelfs vier PSV’ers niet of nauwelijks in.



Juist bij de koploper verwacht je dit niet. Want de trainer heeft daar het afjagen en het constante drukzetten op de bal als speerpunt in de tactiek. In de stijl van het Atlético Madrid van Diego Simeone trok PSV onder Mark van Bommel maandenlang door de competitie. Het leek vaak wel een strafexpeditie: de tegenstander naar één kant dwingen. Daar omsingelen. Bal afhandig maken en hup, zelf aan de slag.