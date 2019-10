PSV loopt net als vorig seizoen averij op bij subtopper

PSV werd vorig seizoen geen kampioen en een van de conclusies luidde dat de ploeg vooral in uitwedstrijden tegen subtoppers tekort schoot in de tweede helft van het seizoen. Heerenveen-uit, Vitesse -uit en ook Utrecht-uit waren toen allemaal duels met puntenverlies. Dat zou dit jaar dus beter moeten. Maar in Utrecht ging het vanavond half oktober voor het eerst weer mis. PSV werd tegen een super compact spelende tegenstander getest op zijn onverstoorbaarheid toen het kort na rust ongelukkig 1-0 achterkwam. In plaats van de rust te bewaren en geduldig op zoek te gaan naar de gelijkmaker, verloor de ploeg het hoofd. Of meer bepaald: Nick Viergever en daarna vooral Jorrit Hendrix deden dat. Ze liepen allebei tegen rood aan. Bekijk de samenvatting van FC Utrecht - PSV (premium).

Mark van Bommel, de trainer van PSV, heeft het er vaak over: in een wedstrijd spelen teams zelden twee dezelfde helften. Bij PSV was het contrast vanavond tussen de eerste 45 minuten en de tweede 45 sowieso veel te groot. Als je in een lastige uitwedstrijd met 0-0 gaat rusten en de aanvallende wisselmogelijkheden hebt die PSV heeft, dan mag het nooit zo zijn dat je voor de zeventigste minuut jezelf al bijna kansloos maakt voor de zege.



De uitsluiting van Viergever kan nog onder de noemer ‘te laat de tackle ingezet’, de charge van Hendrix op Simon Gustafson was doelbewust. Met 9 tegen 11 was het wachten op meer Utrechtse kansen en goals op de counter. En die kwamen er dan ook.