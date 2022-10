PSV mocht lang hopen, maar buigt uiteindelijk voor ijzersterk Arsenal

Column Sjoerd Mossou | Vraag óók spelers compensa­tie­fonds voor het WK in Qatar te steunen

Columnist Sjoerd Mossou vindt het compensatiefonds zo’n beetje de enige en laatste troef om nog iets te redden aan het WK in Qatar. ,,In de komende weken gaat u nog tientallen artikelen, podcasts en documentaires tegenkomen van dappere journalisten, die daarmee eens te meer blootleggen wat we al wisten: dit WK is - nu al - het meest belachelijke en weerzinwekkende sportevenement ooit.”

19 oktober