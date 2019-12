PSV moet ‘uitsyndroom’ te lijf in de Kuip

Door Maarten Wijffels



De laatste zes busritten naar uitwedstrijden? Die eindigden voor PSV allemaal met een kater op de terugweg. Of het nou in Utrecht was of op Spangen. In Emmen of Tilburg of over de grens in Oostenrijk en Portugal; overal liet PSV zich afbluffen, afschminken en wegjagen. Met de staart tussen de benen zochten spelers en trainers hun luxe touringcar op.