PSV niet eerder deze eeuw op zo’n grote achterstand

Dan doet Mark van Bommel het met 28 uit 15 zo slecht nog niet, zou je zeggen. Toch heeft zijn ploeg nog minder perspectief op de landstitel dan Cocu destijds (zie kader). In 2013 was Vitesse de verrassende koploper met 30 uit 15 en had PSV dus ‘slechts’ een achterstand van 10 punten. Na een redelijk herstel eindigden de Eindhovenaren dat seizoen uiteindelijk nog als vierde, op 12 punten van kampioen Ajax.

Dat het verschil met de koploper nu zo groot is, komt vooral door de prestaties in de laatste twee maanden. PSV verspeelde in de laatste zes eredivisiewedstrijden meer punten (13) dan in de twintig competitieduels daarvoor (12). Vooral buiten de deur gaat het beroerd. In de laatste vier uitwedstrijden pakte PSV slechts twee punten. De laatste keer dat de Eindhovenaren langer zonder uitzege bleven, was in augustus-december 2013 (7 op rij).