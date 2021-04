PSV ontvangt Heracles

Podcast met Sjoerd Mossou | ‘Ajax kan Blind in de competitie best missen’

3 april In de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag in twintig minuten vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt hij in deze aflevering het drama van Daley Blind, het ontslag van Hans de Koning en nog veel meer.