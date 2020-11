PSV op terugweg uit Groningen met bus naar verrassingsfeest Zeljko Petrovic

Deze week in 1997Zeljko Petrovic draait op zondag 16 november 1997 de parkeerplaats bij de Sint-Jan in Den Bosch op. In Grand Café Silva Ducis aan de Parade heeft hij een afspraak met technisch directeur Frank Arnesen van PSV. Er zou iets mis zijn met het contract dat hij met Urawa Red Diamonds is overeen gekomen.

Tot zijn grote verbazing ziet de speler die op het punt staat om PSV te verlaten dat het licht bij het etablissement gedoofd is. Maar de deur gaat wel open en ineens staat hij midden tussen heel veel van zijn voetbalvrienden. Die verrassen hem met een groot afscheidsfeest omdat hij naar Japan vertrekt.

Petrovic is nog geëmotioneerd als hij aan die avond terugdenkt. Een afscheid aan het einde van een carrière, zoals hij dat later bij RKC Waalwijk kreeg, is niet ongebruikelijk. Maar hij was op dat moment nog lang niet van plan om zijn loopbaan af te sluiten. ,,Dat feest was een idee van mijn vrouw Lydija. Samen met Hans Werdekker, mijn oud-ploegmaat bij RKC, had ze het georganiseerd”, zegt hij.

Naar Montenegro

Het had nogal wat voeten in aarde om de hoofdpersoon op tijd aanwezig te laten zijn. Petrovic had zich net met het inmiddels voormalig Joegoslavië gekwalificeerd voor de eindronde van het WK in Frankrijk. Hij was al een paar dagen langer gebleven en wilde naar Montenegro vliegen om een paar dagen bij zijn moeder te zijn. ,,Maar ik moest snel terugkomen. Anders zou die transfer naar Urawa mogelijk niet doorgaan”, kreeg Petrovic te horen van zijn vrouw.

Het bleek een leugentje om bestwil. Petrovic beleefde een geweldige avond. Jaap Stam, Gillis de Bilde, Luc Nilis, Stan Valckx, de mensen van FC Den Bosch en die van RKC. Allemaal waren ze aanwezig op het feest met meer dan tweehonderd gasten. ,,Van de genodigden is er maar eentje niet gekomen”, zegt Petrovic. ,,Die zat wel in de spelersbus van PSV. Die hebben ze op het station in Den Bosch afgezet.”

Kiem voor vriendschap

Wie dat was wil Petrovic niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel heel speciaal dat toenmalig PSV-trainer Dick Advocaat de chauffeur opdracht gaf naar het centrum van Den Bosch te koersen. PSV had eerder op de dag met 1-1 gelijk gespeeld bij FC Groningen. ,,Daar is de kiem voor de vriendschap met Advocaat gelegd. Ik waardeerde dat gebaar enorm”, vertelt Petrovic.

Die had bij PSV een relatie met de trainer zoals een speler die normaal heeft met zijn coach: afstandelijk. ,,Het was niet makkelijk om dicht bij Advocaat te komen. Een tijdje na mijn vertrek bij PSV ging hij er ook weg”, vertelt Petrovic. ,,We kwamen elkaar nog wel eens tegen. Hij stuurde me altijd zijn nummer voor het geval ik iets nodig had. Nu werken we voor de vierde keer samen. Het is een geweldige man.”

In Silva Ducis bereikte het feest laat op de avond zijn kookpunt. Daar zorgden de artiesten wel voor. Er waren lokale, Bossche grootheden, maar ook een Joegoslavisch muziekgezelschap. ,,Het feest kwam langzaam op gang. Maar aan het einde van de avond was iedereen aan het dansen. Volgens de Balkan-traditie krijgen muzikanten een fooi. Dat vond iedereen prachtig. Met Bernard Kuenen, de eigenaar van het café, ben ik nog steeds goed bevriend.”

Nasleep

Het feest kreeg nog een nasleep. Het café aan de Parade mocht niet op slot gaan om er privé-feesten te houden. Dat leidde tot kritiek. ,,Burgemeester Rombouts pareerde die meteen. Hij vond dat het wel een keer kon voor iemand ‘die zoveel voor de stad betekende.”

Petrovic vestigde zich in 1992 in Den Bosch. Hij stelde als eis dat de plaatselijke FC voor hem een huis zou regelen. Dat waren ze niet gewend. ,,Ze hebben mij in Hambakendreef 2 gezet”, vertelt Petrovic. ,,Binnen een maand kwamen we er achter dat dat geen gewone wijk was. In Hambakendreef 3 kwam elke avond de politie.”

Dat hij uiteindelijk drie jaar in de volkswijk bleef wonen, tekent zijn persoonlijkheid. ,,We woonden naast een echte Bossche familie, met drie kinderen. Onze zoon Vlado is opgegroeid bij die mensen. Dan tikten ze met een lepel tegen de muur en moest hij stamppot komen eten. Wij wilden er niet meer weg en hebben er twee jaar langer gewoond dan nodig was. Mensen zijn mensen. Het maakt niet uit waar ze wonen.”

Precies om die reden was het zo druk op dat feest. ,,Ik heb vanaf de eerste dag gewoon normaal gedaan. Het devies was integreren en respecteren. De taal leerde ik op straat”, aldus de huidige assistent-trainer van Feyenoord. ,,Dat er zoveel mensen waren op dat feest, was een teken dat ik het als mens goed had gedaan. Met het Johan Cruijff-court bij het stadion van RKC is dat voor mij de allergrootste prijs.”