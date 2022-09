PSV schudt sores van zich af met zege op Feyenoord in meeslepend gevecht met zeven treffers

In een waar doelpuntenfestijn klopte PSV in eigen huis Feyenoord: 4-3. De Eindhovenaren sluiten een hectische week af met drie waardevolle punten, waar de Rotterdammers na alle loftuitingen weer even een pas op de plaats maakt.

Aan de zijkant vierde Armando Obispo feest toen PSV ook de zes minuten blessuretijd had overleefd. De verdediger zag er niet goed uit bij de eerste twee tegentreffers van Feyenoord, maar met gevaar voor eigen leven knikte hij wel de winnende 4-3 binnen. Met hoofdpijn werd hij gewisseld, maar de winst en een paracetamol zullen de komende uren vast wonderen doen.

Het werd een bijzonder enerverende eerste helft in Eindhoven. En vooral omdat beide ploegen fout op fout stapelden. PSV opende het bal met een opbouw die via keeper Walter Benitez en centrale verdediger Armando Obispo bij linksback Philipp Max terechtkwam. De Duitser werd op de zijlijn ingesloten door Alireza Jahanbakhsh en Danilo. De bal kwam razendsnel bij Oussama Idrissi. De linkerspits rondde bekwaam met de rechtervoet af: 0-1.

Maar PSV rechtte de rug en Feyenoord bleek ondanks de voorsprong maar mondjesmaat de bal van voet te kunnen laten gaan. Jarrad Branthwaite maakte de 1-1 door een corner bij de eerste paal binnen te werken. En niet veel later stonden de Brabanders ‘gewoon’ op 2-1. Javairô Dilrosun wilde wegdraaien bij Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan ontfutselde hem de bal en via Xavi Simons lag de bal snel voor de voeten van Cody Gakpo die bekwaam de verre hoek zocht en vond: 2-1. De protesten van Feyenoord bij arbiter Allard Lindhout omdat Sangaré een overtreding zou hebben gemaakt bij de balverovering op Dilrosun vonden geen gehoor in Zeist.

PSV had de wedstrijd vervolgens in handen. Feyenoord vond de rust niet in het spel en de aanvalslinie slaagde er niet in om de bal vast te houden. Maar op slag van rust profiteerden de Rotterdammers van een fout van Benitez die de bal zomaar inleverde bij de bezoekers. Via Dilrosun en Idrissi kwam de Peruaan Marcos López door tot de achterlijn. Zijn voorzet leek te scherp voor Danilo maar Obispo werkte de bal paniekerig in de voeten van de Braziliaan die van dichtbij geen enkele moeite meer had om toe te slaan: 2-2.

Danilo scoorde afgelopen week wel in de Kuip tegen Sturm Graz maar de Braziliaan vond in de eredivisie alleen het net in uitwedstrijden. In elk van zijn vier uitduels voor Feyenoord in de eredivisie scoorde hij in totaal zes keer.

Meevaller

Dat Feyenoord met een gelijke stand ging theedrinken in Eindhoven moest als een meevaller hebben aangevoeld voor de mannen van trainer Arne Slot. De coach van de bezoekers wilde na de pauze vast meer rust in het aanvalsspel zien, langer balbezit zoals hij dat zo vaak predikt in Rotterdam. Maar direct na rust was het alweer razendsnel 3-2. Idrissi verspeelde de bal en Simons bracht Gakpo in stelling. De linkerspits draaide de bal scherp in Guus Til kroop voor Marcos Lopez, die beter lijkt te kunnen aanvallen dan verdedigen. Justin Bijlow greep ook niet in en het raak: 3-2.

Slot wisselde nog voor een uur was gespeeld zijn volledige aanvalslinie. Idrissi, Danilo en Jahanbakhsh konden gaan douchen en Igor Paixao, Santiago Gimenez en Patrik Walemark kwamen binnen de lijnen. Feyenoord drong PSV terug. Marcus Pedersen kreeg een schietkans maar de poging van de Noor werd geblokt. Orkun Kökçü deed het wel. De aanvoerder maakte zich fraai vrij van Guus Til en schoot via Branthwaite raak: 3-3.

PSV beet in aanvallend opzicht vervolgens weer wat van zich af met Gakpo tweemaal in kansrijke positie. En toen Obispo in de 83ste minuut een corner, die overigens een achterbal had moeten zijn, binnen knikte moest Feyenoord weer achtervolgen. De verdediger liet Feyenoord weer figureren bij een cornerbal.

Slot bracht Ezequiel Bullaude en Ruud van Nistelrooij verdediger André Ramalho. Bullaude leverde nog een matig schot af, net als Paixao. PSV zag het allemaal met een glimlach gebeuren. De Eindhovenaren trokken de winst over de streep na een week vol onrust met als dieptepunt het vertrek van technisch directeur John de Jong. Feyenoord ziet de Brabanders voorbij komen op de ranglijst na de eerste nederlaag deze competitie.

