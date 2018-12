PSV sluit kalenderjaar af onder leiding van Van Boekel, Manschot VAR

Het is de derde keer dat Van Boekel dit seizoen de leiding krijgt over een duel van PSV. Eerder floot de ex-voetballer al eredivisiewedstrijden tegen Fortuna Sittard (1-2 winst) en Heerenveen (3-0 winst). Opponent AZ trof Van Boekel nog slechts één keer. In Groningen wonnen de Alkmaarders het duel onder zijn leiding (1-3).