PSV sluit zondag opnieuw, Heracles de tegenstander

video Dest na basis­plaats: Ik wil elke kans grijpen

17 augustus Een beetje tot zijn eigen verbazing bewijst Sergino Dest dat het voor een jeugdspeler van Ajax nog steeds mogelijk is om door te dringen tot het eerste elftal. ,,Het verschil tussen het eerste en de jeugd is inderdaad groter geworden", zei hij na zijn eerste basisplaats in de eredivisie. ,,Ik had dit ook niet verwacht."