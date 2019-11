PSV stapelt al vier jaar Europees debacle op debacle

Weer geen overwinteringHet is eind november en PSV is klaar in Europa. Niets nieuws voor de Eindhovenaren, de laatste vier seizoenen werd Europese overwintering continu misgelopen. Een overzicht.

Een penaltyserie scheidt PSV maart 2016 nog van een enorme stunt, in de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren hebben zich dat seizoen verrassend tot groepswinnaar gekroond en stuiten in de knock-outfase op Atlético Madrid. Na twee keer 0-0 volgt een bloedstollende strafschoppenreeks. De penalty van Luciano Narsingh op de lat dompelt PSV in rouw tegen de uiteindelijke verliezend finalist.

Volledig scherm 2015-2016: Luciano Narsingh slaat de handen voor het gezicht na zijn penalty op de lat. PSV verliest de strafschoppenserie van Atlético Madrid. © ANP

2016-2017: 2 puntjes

Als landskampioen wacht PSV het daaropvolgende seizoen de opdracht een vervolg te geven aan de eigen Europese prestaties. Er wordt zwaar geloot, in een Champions League-groep met Bayern München, wederom Atlético en FK Rostov. Al snel blijkt meer dan een derde plek niet haalbaar, maar die gaat in duel met de Russen ook verloren. PSV verzamelt slechts twee punten in de groep, door gelijke spelen uit en thuis tegen Rostov. Plek vier is het eindresultaat.

Volledig scherm 2016-2017: Luuk de Jong, met op de achtergrond broer Siem en Davy Pröpper, baalt na PSV-Rostov (0-0). De Eindhovenaren zijn klaar in Europa. © ANP

2017-2018: Osijek-debacle

Na een slecht seizoen resten PSV in de zomer van 2017 Europa League-voorrondes. Te beginnen tegen het nietige NK Osijek, de huidige nummer drie van Kroatië. De ploeg van Phillip Cocu komt in eigen huis dramatisch voor de dag en leidt een beschamende 1-0 nederlaag. Een week later komt een wanhopig PSV wederom niet tot scoren in het bloedhete Kroatië. Opnieuw een 1-0 nederlaag, en voor het eerst na 43 opeenvolgende seizoenen spelen de Eindhovenaren geen Europees voetbal in een hoofdtoernooi.

Volledig scherm 2017-2018: Luuk de Jong, Gastón Pereiro en Hirving Lozano druipen af na de wanprestatie tegen NK Osijek (0-1). © ANP

2018-2019: poule des doods

PSV herpakt zich na het debacle in Osijek en wordt met overmacht landskampioen. De nieuwe trainer Mark van Bommel wacht meteen een Champions League-avontuur nadat in de voorronde wordt afgerekend met BATE Borisov. Wat volgt is een groepsfase met FC Barcelona, Inter en Tottenham Hotspur. PSV doet het over het algemeen niet slecht tegen de Europese grootmachten, maar een zege komt er niet. Alleen de Spurs en Inter worden twee keer op een gelijkspel gehouden. PSV eindigt als vierde en is uitgeschakeld.

Volledig scherm 2018-2019: Hirving Lozano baalt na de 0-2 van Gerard Piqué. PSV speelt in eigen huis sterk tegen FC Barcelona, maar verliest toch met 1-2. © Pim Ras Fotogtrafie

2019-2020: wanprestaties

Zo slecht is dit Europese seizoen van PSV in eerste instantie niet. Ja, er wordt van FC Basel verloren in de CL-kwalificaties en de voorrondes van de Europa League tegen Haugesund zijn een ideaal slaapmiddel. Maar met prima zeges op Sporting (3-2) en Rosenborg (1-4) verschaft PSV zich in de eerste twee groepswedstrijden meteen een uitstekende uitgangspositie.





Eind oktober begint, net als in de competitie, het verval. Na een 0-0 in eigen huis verliest PSV met liefst 4-1 in Oostenrijk van LASK Linz. Daardoor mag er in Lissabon niet worden verloren, maar de Eindhovenaren leveren opnieuw een collectieve wanprestatie. Een 4-0 nederlaag tegen Sporting betekent weer geen Europese winter.