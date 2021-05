PSV stelt Champions League officieel veilig met punt bij Utrecht

Samenvatting Luhukay blijft VVV trouw in Keuken Kampioen Divisie: ‘Niet alleen onder mij fout gegaan’

13 mei Jos Luhukay blijft VVV-Venlo ook in de Keuken Kampioen Divisie trouw. ,,We gaan kijken hoe we volgend seizoen een zo sterk mogelijk VVV kunnen opstellen”, zei hij na de nederlaag bij Ajax (3-1), waardoor de club uit Limburg zich niet meer kan handhaven in de eredivisie.