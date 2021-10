PSV tegen Sparta nog zonder Madueke en Pröpper: ‘Ze zijn nog niet fit genoeg’

Roger Schmidt geeft complimen­ten aan Max en Drommel: ‘Soms heb je een doelman op de juiste momenten nodig’

30 september Trainer Roger Schmidt van PSV complimenteerde na het duel met Sturm Graz meerdere PSV'ers. Door de ruime zege (1-4) in Oostenrijk leiden de Eindhovenaren na twee duels nu in de eigen Europa Leauge-groep. ,,We hebben de eerste vijftig minuten heel goed gespeeld en daarna zakte het wat in, omdat we een beetje spanning verloren”, zei de trainer.