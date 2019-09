PSV tegen Sporting nog zonder Gutiérrez

Interview ‘Het succes van Oranje verzacht de emoties, zo werkt het gewoon’

14:51 Amateurvoetbal is in Nederland nog altijd enorm populair. Toch kijkt voetbalbond KNVB kritisch naar de toekomst van de basis van ons voetbalsucces – en geluk. ,,We moeten niet een soort Hudson’s Bay van de sport worden", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateur- en vrouwenvoetbal bij de KNVB.