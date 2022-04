PSV-trainer Roger Schmidt na uitschakeling: ‘We konden de kansen helaas niet afmaken’

PSV-trainer Roger Schmidt vond dat zijn elftal donderdag de halve finales van de Conference League had moeten halen. ,,We speelden in mijn ogen een goed duel. We maakten een doelpunt, verdedigden daarna lang goed en hadden kansen op een tweede treffer. Helaas konden we het niet afmaken”, zei de Duitser na de nederlaag in de kwartfinale tegen Leicester (1-2).

PSV leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Eran Zahavi. Leicester sloeg in de slotfase twee keer toe. ,,Tactisch deden we het goed. Toch vonden ze de ruimte. En ze hadden meer kracht in de slotfase om voor de tweede treffer te gaan”, keek Schmidt terug op de slotfase.

Dat Leicester meer kracht had, kwam volgens de coach van PSV ook door de spelers die hij miste. ,,Met Olivier Boscagli, Philipp Mwene en Armando Obispo ontbraken drie verdedigers. Philipp Max en Joey Veerman konden meer dan 70 minuten spelen en dat was eigenlijk een wonder. Ze hebben de voorbije dagen niet alle trainingen meegedaan. Op de bank hadden we nu minder mogelijkheden dan gebruikelijk.”

Schmidt vindt niet dat PSV dit seizoen in Europa gefaald heeft. De Eindhovenaren strandden eerder in de Champions League en daarna in de Europa League. ,,We hebben achttien duels gespeeld, veel tegen goede teams, en we hebben er maar weinig verloren. De spelers hebben zich van hun beste kant laten zien. Nu moeten we accepteren dat onze reis klaar is.”

De uitschakeling kwam hard aan bij Eran Zahavi. ,,De laatste 15 minuten incasseerden we twee doelpunten. Ik vind het lastig om dat nu te verklaren en aan te geven waar het mis ging”, aldus de spits van PSV. ,,Zo gaat dat soms in het voetbal.”

PSV was via Ibrahim Sangaré kort voor de gelijkmaker dicht bij de 2-0. Zahavi: ,,We hebben kansen gehad. De 1-1 was een moeilijk moment in de wedstrijd. We hadden nog genoeg tijd om de wedstrijd daarna naar ons toe te trekken. Helaas deed Leicester dat. We winnen als team en we verliezen als team. Iedereen heeft er alles aan gedaan. Helaas was het vandaag niet genoeg.”

PSV speelde dit seizoen liefst achttien Europese duels, in de Champions League, Europa League en Conference League. ,,De jonge spelers hebben veel ervaring opgedaan en in de toekomst zullen ze hier veel aan hebben”, aldus Zahavi. ,,Ik denk dat we een goed seizoen hebben gedraaid in Europa.”

,,We zijn behoorlijk blij", zei Leicester-doelman Kasper Schmeichel na de zege van zijn ploeg. ,,We maken het onszelf niet makkelijk, maar het levert zo wel een mooier verhaal op. Ik ben heel trots op de jongens. Ik had het gevoel dat wij de wedstrijd controleerden. Zij hadden een beetje geluk bij dat doelpunt, het werd van richting veranderd. Daarna hadden ze niks. Onze invallers maakten het verschil.”

Gary Lineker, oud-spits van Leicester en tegenwoordig tv-presentator, genoot. ,,Voor het eerste in een halve finale in een Europees toernooi. Wat gaat het de laatste jaren toch geweldig. Ongelooflijk.”

