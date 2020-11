PSV voelt de druk: ‘Dit is zeker een finale, ja’

David Endt: Pelé en Cruijff magistraal, Diego magistraal-plus

7:20 Wie is de beste voetballer ooit: Pelé, Johan Cruijff, Diego Maradona of toch Lionel Messi? Het is een 'eeuwige' discussie, waarin iedere voetballiefhebber zo zijn voorkeur heeft. ,,Het is volkomen subjectief, maar voor mij is Diego de grootste die ik ooit heb gezien", zegt David Endt, voormalig teammanager bij Ajax en kenner van het Italiaans voetbal.