PSV wil zich tegen FC Twente herstellen van nederlaag in De Kuip

Meeste doelpunt­rij­ke wedstrij­den van Europa zijn in de eredivisie

3 februari Manchester United blameerde gisteren Southampton door maar liefst 9-0 te winnen op Old Trafford: een evenaring van het record in de Premier League. Dit was niet de eerste keer dat er, na de coronastop in Europa, zonder publiek een tegenstander te kijk werd gezet. Ajax heeft met zijn 0-13 op bezoek bij VVV-Venlo nog altijd de hoogste ‘coronazege’ te pakken.