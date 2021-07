PSV zet Ihattaren uit selectie: middenvelder traint komende tijd individueel

Er was al een waslijst aan incidenten in het afgelopen seizoen, waarna PSV-trainer Roger Schmidt hem een keer uit de wedstrijdselectie zette. Of de breuk nu definitief is, is nog niet te zeggen. Zaakwaarnemer Mino Raiola kijkt of een transfer te realiseren is, maar voor dit weekend was er nog geen officieel bod op Ihattaren.