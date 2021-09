PSV’ers blinken uit in vierde speelronde, vier onvoldoendes bij Fortuna

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 4 in de eredivisie en welke spelers vielen juist tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die zaterdag en zondag minimaal een halfuur in actie kwamen.

Hij maakte misschien wel de mooiste goal van het weekeinde en hij kreeg ook het hoogste cijfer. Olivier Boscagli speelde als middenvelder uitstekend tegen AZ. Hij kreeg een 8. De centrale verdedigers in zijn rug, André Ramalho en Armando Obispo, kregen een 7,5 voor hun optreden in Alkmaar. Ook FC Twente-keeper Lars Unnerstall en Cambuur-spits Tom Boere kregen dat cijfer.



AZ-spits Vangelis Pavlidis is nog niet in vorm en kreeg een 4, hetzelfde cijfers als de vier Fortuna-spelers Roel Janssen, George Cox, Emil Hansson en Deroy Duarte na hun nederlaag op Het Kasteel in Rotterdam.

FC Twente – FC Utrecht 1-0

FC Twente: Unnerstall 7,5; Troupee 5,5, Hilgers 6, Pröpper 7, Sadilek 6,5: Brama 6,5 (87. Staring -), Zerrouki 6,5 , Vlap 5,5 (65. Bosch -); Rots 6,5 (90. Plegezuelo -), Van Wolfswinkel 5,5 (65. Ugalde -), Limnios 5,5 (65.Misidjan -)

FC Utrecht: Paes 6,5; Ter Avest 5, Van der Hoorn 5, Janssen 6, Warmerdam 6; Maher 5, Q. Timber 5,5 (57. Mahi 5), Gustafson 6; Sylla 4,5, Douvikas 6,5 (75. Dalmau -) , Ramselaar 5,5 (75. Van der Streek -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6

Man of the match: Aanwinsten Lars Unnerstall en Robin Pröpper waren belangrijk voor FC Twente tegen FC Utrecht. De Duitse doelman blijkt voor Twente een echte puntenpakker. Verdediger Robin Pröpper maakte net als tegen Ajax een mooie treffer.

PEC Zwolle – Ajax 0-2

PEC Zwolle: Lamprou 5; Van Polen 6, Kersten 5,5, Voet 6, De Wit 6,5, Paal 5,5; Strieder 5,5, Reijnders 5 (68. Mbinga -), Van den Belt 5,5; Tedic 6 (68. Kastaneer -), Redan 5 (68. Landu -)

Ajax: Pasveer 6; Mazraoui 6, Timber 6, Blind 6, Rensch 6; Alvarez 6, Gravenberch 5,5, Berghuis 6,5 (82. Daramy -); Antony 5,5 (46. Neres 5,5), Haller 7, Tadic 5,5

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Sébastien Haller was weer belangrijk voor Ajax met twee goals. Hij slechtte er diverse records mee. Hij is bij zijn eerste 23 duels voor de club al betrokken bij 21 doelpunten.

Cambuur – Go Ahead Eagles 5-2

Cambuur: Stevens 6,5; Schmidt 6,5, Mac-Intosch 6 (89. Van der Meer -), Tol 6,5 (78. Gullit -), Bangura 7; Hoedemakers 6,5, Jacobs 7 (78. Krastev -) Maulun 6,5; Breij 5,5 (69. Paulissen -), Boere 7,5, Kallon 6,5 (69. Kiss -)

Go Ahead Eagles: Hahn 5; Deijl 6, Nauber 4,5, Bakker 4,5, Kuipers 5; Lucassen 5,5, Brouwers 7 (83. Tuzlacik -), Berden 5 (81. Rommens -); Oratmangoen 5 (58. Botos 5,5), Heil 5 (46. Cordoba 6,5), Lidberg 5 (58. Cardona 6)

Scheidsrechter: Makkelie 5

Man of the match: Het leek bij Cambuur nog even zoeken wie precies de ideale spits van het seizoen moet worden dit seizoen, maar Tom Boere was zaterdagavond met twee treffers belangrijk en lijkt nu zeker van zijn zaak.

AZ – PSV 0-3

AZ: Vindahl 5; Witry 5,5, Hatzidiakos 6, Martins Indi 5, Wijndal 6,5 (72. Sugawara -); Midtsjø 6, De Wit 5,5, Clasie 7 (81. Reijnders -); Aboukhlal 5,5 (72. Evjen -), Pavlidis 4 (67. Gudmundsson -), Karlsson 5 (81. Poku -)

PSV: Drommel 6,5; Mwene 6, Ramalho 7,5, Obispo 7,5, Max 5,5; Van Ginkel 5,5 (61. Gutiérrez -), Boscagli 8, Madueke 5 (55. Bruma 6,5), Götze 5,5, Gakpo 5,5 (61. Vertessen -), Zahavi 4,5 (55. Doan 7)

Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: De mooiste goal van het weekeinde maakte Olivier Boscagli. Het afstandsschot uit stand was goed voor de openingstreffer en gaf PSV de lucht om achterover leunend naar een overwinning te spelen in Alkmaar.

NEC – Willem II 0-0

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 5, Márquez 6, Odenthal 6, El Karouani 6; Schöne 6, Proper 6 (79. Beekman -), Duelund 5,5 (60. Mattsson 6); Okita 6,5, Akman 6 (79. Romeny -), Bruijn 5 (60. Tavsan 6)

Willem II: Brondeel -; Owusu 5, Heerkens 7, Jenssen 6, Köhn 6,5 (54. Svensson 6), Saddiki 7, Saglam - (17. Van den Berg 7), Llonch 6,5; Nunnely 6 (68. Kampetsis -), Wriedt 5,5 (46. Michelis 6,5), Köhlert 6 (68. Bergström -).

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Vierde doelman Connor van den Berg van Willem II kreeg door de rode kaart van Jorn Borndeel de kans tegen NEC en was een belangrijke sta-in-de-weg waardoor zijn ploeg nog een punt overhield aan het duel.

FC Groningen – Heerenveen 1-1

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; El Hankouri 6, Te Wierik 6, Kasanwirjo 7, Sverko 5 (46. Van Hintum 6,5), Meijer 6 (46. Irandust 6,5); Suslov 5, Duarte 6,5 (75. Van Kaam -), Joosten 4,5 (65. Abraham -); Ngonge 6, De Leeuw 5 (46. Postema 6)

Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 6, Van Beek 6,5, Dresevic 6,5, Woudenberg 6; J. Veerman 6, Halilovic 6,5, Madsen 6,5; Nygren 5,5 (80. Stevanovic -). H. Veerman 5 (65. Van der Heide), De Jong 5,5

Scheidsrechter: Dieperink 6,5

Man of the match: Neraysho Kasanwirjo is nu al niet meer weg te denken uit de verdediging van FC Groningen. De oud-Ajacied maakt indruk met zijn snelheid en voetballend vermogen. Tegen SC Heerenveen stak hij er vooral in de tweede helft bovenuit.

Sparta – Fortuna Sittard 3-1

Sparta: Okoye 6,5, Abels 6, Vriends 6,5, Beugelsdijk 7, M. Pinto 6 (84. Masouras -), Mijnans 6 (62. Emegha -), Osman 6,5 (84. Goudmijn -), Smeets 7 (74. Meijers -), Auassar 6,5, Van Crooy 6 (74. Jans -), Thy 6,5

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5, Tirpan 5 (70. Lonwijk -), Angha 5, Janssen 4 (46. I. Pinto 6), Cox 4 (46. Sambou 6), Flemming 5, Tekie (64. Baghdadi -), Rienstra 5,5 (46. Lake -), Hansson 4, Seuntjens 6, Duarte 4.

Scheidsrechter: Blank 6

Man of the match: Met een treffer en een assist op ploeggenoot Emanuel Emegha was Bryan Smeets belangrijk voor Sparta, dat wel een overwinning kon gebruiken.

RKC – Vitesse 1-2

RKC: Vaessen 6; Gaari 5,5, Meulensteen 5,5, Touba 6, Büttner 6,5 (86. El Bouchataoui -); Anita 5,5, Azhil 6 (71. Daneels -), Van der Venne 6 (71. Bel Hassani -); Odgaard 5,5, Kramer 5, Bakari 6,5.

Vitesse: Schubert 6,5; Doekhi 7, Cornelisse 6,5, Hajek 5 (46. Tannane 6,5); Dasa 5,5, Domgjoni 5 (59. Vroegh 6), Gboho 6 (59. Huisman 6), Tronstad 6,5, Wittek 5,5; Openda 5 (73. Frederiksen -), Darfalou 5 (89. Rasmussen -).

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Danilho Doekhi miste de competitiestart vanwege een blessure, maar is direct weer terug bij Vitesse met een goal. Vitesse mag blij zijn dat de aanvoerder is gebleven.

