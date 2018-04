Pusic eist dat FC Twente blijft knokken: 'Voor elkaar, de club en de fans'

,,Maar zolang er hoop is en de mogelijkheid om het te redden, hebben we de verplichting om ervoor te blijven gaan'', zei Pusic. ,,Voor elkaar, voor de club en voor de fans.''



FC Twente kwam in Den Haag nog wel op voorsprong. ,,Tot de 45ste minuut hebben de jongens onze plannen uitstekend uitgevoerd. Ze controleerden en domineerden de wedstrijd. Maar als je dan vlak voor rust zo een goal weggeeft, krijg je een klap in de nek.''



Pusic doelde op het balverlies op eigen helft van Oussama Assaidi. Bjørn Johnsen profiteerde dankbaar (1-1). De Noorse spits van ADO troefde een kwartier voor tijd ook Stefan Thesker af en tikte de bal over Joël Drommel, die ver voor zijn doel stond. ,,We hebben te veel individuele fouten gemaakt, daar valt niet tegenop te spelen.''