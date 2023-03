Quincy Promes komt niet naar rechtszaak: ‘We zijn er met justitie niet uitgekomen’

Topvoetballer Quincy Promes komt vrijdag, zoals wel werd verwacht, niet naar de rechtszaak tegen hem over poging moord. Promes zou in dat geval aangehouden worden, wat hem zijn contract bij Spartak Moskou kan kosten, laat zijn advocaat Robert Malewicz weten.

De advocaat laat deze donderdag aan de rechtbank Amsterdam weten dat Promes er niet zal zijn. ,,Hij heeft contractuele verplichtingen bij zijn club,” zegt Malewicz. ,,En we zijn er in de onderhandelingen met het Openbaar Ministerie niet uitgekomen. Zij willen hem aanhouden als hij naar Nederland komt en hoewel wij denken dat we snel kunnen aantonen dat dat onterecht is, loopt hij dan de kans vast te zitten voor een langere tijd. Minstens voor een aantal weken. Dan komt hij zijn verplichtingen richting Spartak niet na en dat kan hem zijn contract kosten.”

Russisch paspoort

Of Spartak Moskou Promes zo makkelijk zou ontslaan, is overigens maar de vraag. De 31-jarige Promes is een van de sterspelers van de Russische topclub. Er leek ook sprake van dat Promes de Russische nationaliteit zou aannemen, maar dat werd door zijn advocaat ontkracht.

Promes wordt ervan verdacht op een familiefeest zijn neef met een mes te hebben aangevallen. Dat zou om een geldkwestie gaan. Uit afgeluisterde telefoongesprekken zou ook zijn gebleken dat Promes zijn neef bewust aanviel en dat het slachtoffer geluk heeft gehad dat hij het heeft overleefd.

Eind 2020 zat Promes twee dagen vast vanwege het incident. Toen ging het nog slechts over ‘betrokkenheid bij een steekpartij'. Promes speelde toen nog voor Ajax. Later werd de aanklacht poging doodslag en nog weer later poging moord. ,,Maar het kan ook zijn dat de officier op zitting uiteindelijk toch afschaalt naar eenvoudige mishandeling,” zegt Malewicz.

Promes is ondertussen verkast naar Rusland. In die tijd konden Nederlanders door Rusland nog worden uitgeleverd, maar inmiddels amper meer vanwege de situatie in Rusland en Oekraïne.

Ook geen videoverbinding

Promes zal ook niet via een videoverbinding in de rechtbank aanwezig zijn, laat een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam weten. ,,Dat kan alleen met toestemming van de internationale autoriteiten.” De zaak zal vrijdag wel gewoon behandeld worden, alleen kan de rechter dus geen vragen stellen aan Promes. Wel krijgt zijn advocaat uiteraard het woord.

Promes’ naam wordt ook genoemd in enkele grote drugszaken waarin hij geld zou hebben geïnvesteerd. De 50-voudig international ontkent dat overigens, maar kan zijn verhaal niet vertellen aan justitie omdat hij daarvoor naar Nederland moet komen en dan meteen wordt opgepakt.

Vrijdag staat hij overigens alléén terecht voor de steekpartij. Het onderzoek in de drugszaken loopt nog.