Quiz | Over welke bevrijdende goal schreef Jules Deelder een gedicht?

De verjaardag van... Johan Abma: ‘Toernooi­tje tussen die vier clubs zou mooiste zijn’

14:14 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Johan Abma (51), mister Cambuur. En dat in deze tijden. ,,Iedereen had zich al rijk gerekend.”