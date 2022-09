Racisme in het voetbal: de tranen van Ahmad Mendes Moreira mogen nooit voor niets geweest zijn

Vandaag op de kop af 1020 dagen geleden liep Ahmad Mendes Moreira huilend van het veld in Stadion De Vliert. De middenvelder van Excelsior was emotioneel murw geslagen door de afgrijselijke kreten die hij in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch vanaf de tribune over zich heen had gekregen. ,,Katoenplukker, Zwarte Piet, k-neger...”