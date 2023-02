Ralf Seuntjens (33) kijkt weer naar de toekomst: ‘Die kleine wil mij graag nog zien voetballen, dus dat is het doel’

,,Het eerbetoon was echt schitterend. Daar kreeg ik wel een brok van in m'n keel. Dat die clubs en supporters dat samen doen, dat is top. Voor mij was het enorm eervol. Een schitterende avond, waar ik heel veel mooie herinneringen aan heb", sprak de oud-spits van RBC, FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo, De Graafschap en NAC na de wedstrijd bij ESPN, nadat NAC met 2-0 te sterk was voor De Graafschap, dat het voorlopig moet doen zonder trainer Adrie Poldervaart.



Waar de trainer van De Graafschap in het ziekenhuis hoopt op een goed herstel, kan Seuntjens na acht spannende en slopende maanden weer naar de toekomst kijken. In mei vorig jaar werd bekend dat bij Seuntjens een tumor was aangetroffen, anderhalve maand na zijn overstap van NAC naar Japan. Hij keerde toen terug naar Nederland voor zijn behandeling, waar hij eind januari dus eindelijk goed nieuws kreeg.