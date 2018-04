Rampseizoen Veltman compleet door zware knieblessure

Door Daniël Dwarswaard



Hij wist het zelf meteen toen Ralf Seuntjes hem gisteravond omver beukte. Dit is niet goed. Met zijn handen continu voor het gezicht verliet Joël Veltman per brancard het veld. De eerste diagnose is inderdaad slecht. Veltman heeft ernstig knieletsel opgelopen en kan maanden niet in actie komen. Gevreesd wordt voor een kruisbandblessure. In dat geval staat hij nog langer aan de kant. Volgende week is de ernst van de blessure helemaal duidelijk. Zeven jaar geleden liep Veltman ook al een kruisbandblessure op als speler van Jong Ajax.



Het harde nieuws voor de aanvoerder van de Amsterdammers past cru genoeg in zijn seizoen vol tegenslagen. Veltman raakte vorige maand zijn basisplaats voor even kwijt onder de nieuwe trainer Erik ten Hag. Daarmee moest hij vanzelfsprekend ook zijn aanvoerdersband inleveren aan Matthijs de Ligt. Precies in diezelfde periode maakte de kersverse bondscoach Ronald Koeman zijn selectie voor het Nederlands elftal bekend. Juist op het moment dat Koeman een nieuwe koers inzette, kreeg Veltman geen uitnodiging.