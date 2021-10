Ramselaar op eenzame hoogte, Antony zakt door ondergrens

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 11 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die afgelopen weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Bart Ramselaar nestelde zich met zijn drie treffers in de top van het topscorersklassement. De middenvelder van FC Utrecht kreeg met een 8,5 ook het hoogste cijfer van het weekend. Net iets hoger dan de drie keeper Blaswich (Heracles), Mous (Heerenveen) en Vaessen (RKC). Zij kregen net als Vertessen (PSV) Openda (Vitesse) en Cordoba (Go Ahead Eagles) een 8.

Zware onvoldoendes waren er bij Twente voor Virgil Misidjan en Gijs Smal. Bij FC Groningen vielen Paulos Abraham, Cyriel Ngonge en Mo El Hankouri tegen. Zij kregen alleen een 4. Net iets lager dan Ajacied Antony. De Braziliaan kreeg een 4,5.

PSV – FC Twente 5-2

PSV: Drommel 6; Teze 7,5, Ramalho 5,5, Obispo 6,5, Max 6; Sangaré 7, Boscagli 5 (86. Gutiérrez -), Van Ginkel 5,5 (68. D. Pröpper -); Zahavi 5,5 (86. Romero -), Vinícius 6,5 (75. Bruma -), Vertessen 8 (75. Mauro Júnior -).

FC Twente: De Lange 5,5; Hilgers 6, R. Pröpper 5,5, Pleguezuelo 5,5, Smal 4; Sadilek 6, Zerrouki 6 (67. Bosch -), Vlap 6 (67. Ilic -), Misidjan 4 (67. Limnios -), Van Wolfswinkel 5 (67. Ugalde -), Rots 5,5 (87. Cleonise -).

Scheidsrechter Makkelie: 6.

Man of the match: Yorbe Vertessen is niet de meest verfijnde aanvaller van de eredivisie maar de Belg bewees tegen FC Twente ook zijn waarde als koele afmaker. Hij betaalde er het vertrouwen van een langverwachte basisplaats mee terug.

Volledig scherm Yorbe Vertessen. © ANP

Heracles – Ajax 0-0

Ajax: Pasveer 7; Rensch 5,5 (78. Schuurs -), Timber 6,5, Martinez 6, Blind 5,5; Alvarez 5, Gravenberch 5; Antony 4,5 (71. Neres -), Berghuis 5 (63. Klaassen -), Tadic 5; Haller 5.

Heracles: Blaswich 8; Bakboord 6,5 (83. Polley -), Fadiga 7,5, Rente 6,5, Knoester 6,5, Quagliata 6,5; Kiomourtzoglou 6,5, Vloet 6,5, De la Torre 7; Burgzorg 6, Sierhuis 6 (78. Azzaoui -).

Scheidsrechter Manschot: 5,5.

Man of the match: Een paar weken geleden was Utrecht-doelman Maarten Paes nog de sta-in-de-weg voor de onverslaanbaar geachte landskampioen Ajax. Nu was Heracles-keeper Janis Blaswich de keeper die door de steraanvallers van die club niet kon worden gepasseerd. Hij bezorgde zijn club er een punt mee.

Volledig scherm © ANP

Heerenveen – Vitesse 1-2

Heerenveen: Mous 8; Van Ewijk 7, Van Beek 6,5, Dresevic -, Kaib 6; Madsen 5,5, Kongolo 6,5, Halilovic 5,5 (81. J. Veerman -); Musaba 6 (81. Akujobi -), De Jong 5,5 (61. H. Veerman -), Stevanovic - (14. Bakker 6).

Vitesse: Schubert 6; Doekhi 6, Bazoer 6 (90. Oroz -), Rasmussen 6; Dasa 7, Gboho 6, Tronstad 5,5 (59. Buitink 6), Hajek 5 (46. Domgjoni 6); Darfalou 5 (66. Huisman -), Openda 8; Frederiksen 5 (46. Von Moos 7).

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 4.

Man of the match: Een treffer van hem kwam met het nodige geluk tot stand maar vaststaat dat Loïs Openda op schot is de laatste weken. Door zijn twee goals tegen Heerenveen staat hij op vijf treffers in de laatste vier wedstrijden.

Volledig scherm Lois Openda. © ANP

AZ – PEC Zwolle 3-2

AZ: Vindahl 5,5; Sugawara 5,5 (73. Witry -), Hatzidiakos 6, Martins Indi 6, Wijndal 7; Midtsjø 6 (84. Aboukhlal -), De Wit 6,5, Clasie 6,5; Gudmundsson 6 (73. Reijnders -), Pavlidis 7,5 , Karlsson 6,5.

PEC Zwolle: Lamprou 6 ;Pabai 6 (86. Van den Berg -), Kersten 6, Van Polen 6, Nakayama 5,5 (78. Reijnders -); Van den Belt 5 (78. Koolwijk -), Huiberts 6, Kastaneer 6 (61. Tedic -), Saymak 5,5 (61. Paal -); De Wit 7, Redan 5.

Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5.

Man of the match: Vangelis Pavlidis kent een moeilijke start in Alkmaar bij AZ maar tegen PEC Zwolle was hij eindelijk op schot. Door zijn goals kon AZ de 20 achterstand ombuigen naar een 3-2 winst.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis. © ANP

Sparta – Feyenoord 0-1

Sparta: Okoye 6,5, Masouras 6, Vriends 6,5, Beugelsdijk 6,5, Pinto 6; Abels 6, Auassar 6, Smeets 6, Mijnans 6,5, Thy 5,5 (79. Engels -), Emegha 6 (84. Van Crooy -).

Feyenoord: Bijlow 6,5; Pedersen 6,5 (83. Geertruida -), Senesi 6, Trauner 7, Malacia 5; Toornstra 6 (61. Aursnes-), Til 5, Kökçü 6 (83. Geertruida-), Jahanbakhsh 6 (83. Nelson -), Linssen 5 (66. Dessers -), Sinisterra 5,5.

Scheidsrechter Blom: 6.

Man of the match: Invaller Cyriel Dessers is goud waard voor Feyenoord. De spits kreeg in de strijd met Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk veel te verduren maar besliste de Rotterdamse derby en blijkt niet veel minuten nodig te hebben om te scoren. Hij is nu de meest scorende invaller van de eredivisie.

Volledig scherm Cyriel Dessers (rechts). © Pim Ras Fotografie

NEC – FC Groningen 3-0

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 6, Márquez 7, Odenthal 7, El Karouani 7; Schöne 7,5, Barreto 7,5, Bruijn 6 (77. Vet -); Tavsan 6,5 (83. Verdonk -), Akman 7 (65. Mattsson -), Okita 6,5.

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; Kasanwirjo 5 (46. Irandust 5), Dammers 5,5, Van Hintum 5,5 (39. Sverko 5,5), Dankerlui 5, Duarte 5, Suslov 5, El Hankouri 4 (73. Strand Larsen -), Ngonge 4, Abraham 4 (73. Joosten -), De Leeuw 5 (73. Postema -).

Scheidsrechter Oostrom: 6.

Man of the match: Lasse Schöne begon wat vlak aan zijn periode bij NEC maar is nu toch bezig om het team naar zijn hand te zetten. Dat is te merken, NEC doet mee om de play-offplaatsen voor Europees voetbal.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

FC Utrecht – Willem II 5-1

Willem II: Wellenreuther 6; Owusu 4,5, Jenssen 5, Bergström 5,5 (82. Michelis -), Köhn 6; Saddiki 5 (74. Roemeratoe -), Svensson 6, Llonch 6; Nunnely 6, Wriedt 6 (82. Kampetsis -), Köhlert 6,5 (74. Saglam -).

FC Utrecht: Paes 6; Van der Maarel 6, Van der Hoorn 6 (52. Ter Avest 6), Janssen 6,5, Warmerdam 6,5 (88. Zagre -), Maher 5,5, Ramselaar 8,5 (88. Balk -) Timber 6,5 (81. Van Overeem -); Sylla 6,5 (81. Mallahi -), Douvikas 6,5, Boussaid 6 (52. Van de Streek 6).

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: Met drie goals in een wedstrijd zorgde Bart Ramselaar in een keer voor zijn meest productieve eredivisieseizoen uit zijn loopbaan. De aanvallende middenvelder heeft een aantal anonieme seizoenen achter de rug maar is nu bezig aan een topjaargang.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

RKC – Cambuur 0-1

RKC: Vaessen 8; Gaari 6, Meulensteen 6, Touba 5,5, Van den Buijs - (12. Nieuwpoort 5,5), Büttner 6 (74. Bel Hassani -); Anita 6 (83. Stokkers -), Azhil 6 (74. Oukili -); Odgaard 6, Kramer 6, Bakari 5,5 (83. Bel Hassani-).

Cambuur: Stevens 6,5; Schmidt 5, Mac-Intosch 6, Schouten 6 (83. Ter Heide-), Bangura 6; Jacobs 6,5, Hoedemakers 5,5, Sambissa 5 (55. Doodeman 6), Uldrikis 6 (77. Boere -), Maulun 5 (77. Paulissen -), Kallon 7 (83. Tol -).

Scheidsrechter Van de Graaf: 5,5.

Man of the match: Issa Kallon bracht zijn team de overwinning met een treffer in de stromende regen. Voor de Cambuur-aanvaller zijn derde doelpunt van het seizoen.

Volledig scherm Issa Kallon (rechts). © ANP

Go Ahead Eagles – Fortuna Sittard 4-3

Go Ahead Eagles: Hahn 5; Lucassen 6, Nauber 6, Kramer 6,5, Kuipers 6, Brouwers 6; Rommens 6, Cordoba 8, Botos 6; Oratmangoen 6 (64. Heil -, 87. Berden -), Cardona 6 (74. Deijl -).

Fortuna Sittard: Van Osch 5,5; Johansson 6,5, Angha 5,5, Pinto 6, Ferati 6; Tekie 7, Rienstra 7, Duarte 6,5 (79. Noslin -), Flemming 7,5; Hansson 6,5 (64. Sambou -), Seuntjens 7 (85. Lake -).

Scheidsrechter Bos: 6,5.

Man of the match: De Spanjaard Iñigo Cordoba was weer eens belangrijk voor zijn ploeg Go Ahead Eagles. Hij scoorde een keer en stichtte voortduren gevaar waardoor zijn ploeg uiteindelijk nog de winst kon binnenslepen ook.

Volledig scherm during the match Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard © Pro Shots / Erik Pasman