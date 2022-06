Rapportcijfers: geen uitblinkers bij Oranje, Memphis zakt door de ondergrens

Quincy Promes veroor­deeld tot schadever­goe­ding vanwege neersteken neef

De Nederlandse profvoetballer Quincy Promes (30) is woensdag door de civiele rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan zijn neef. Dit vanwege een steekincident tijdens een familiefeest, in de zomer van 2020.

