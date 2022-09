Rapportcijfers: Virgil van Dijk uitblinker tegen de Belgen, ook hoge cijfers voor Dumfries en Gakpo

Met video Frenkie de Jong over hectische transferpe­ri­o­de: ‘FC Barcelona heeft eigen ideeën en ik ook, soms botst dat’

Frenkie de Jong is altijd ,,redelijk rustig” gebleven tijdens de afgelopen transferperiode waarin veel om hem te doen was. Hij wilde graag bij FC Barcelona blijven terwijl Manchester United de Nederlander graag wilde inlijven. ,,Ik wist wat ik wilde en mijn mening veranderde niet", zei De Jong op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Polen.

21 september