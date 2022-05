‘Rare snuiter’ Erik ten Hag neemt dansend afscheid bij Ajax: ‘Ik ben van de club gaan houden’

Trainer Erik ten Hag neemt afscheid van Ajax met drie landstitels op rij. De nieuwe manager van Manchester United loodste Ajax in 2019 en 2021 eveneens naar het kampioenschap. Ajax stond in 2020 onder zijn leiding bovenaan in de Eredivisie toen het seizoen zonder kampioen werd afgebroken vanwege corona.

Ten Hag is de vierde trainer die met Ajax drie landstitels op rij wint. Frank de Boer loodste Ajax vier seizoenen op rij naar een kampioenschap. Louis van Gaal en Rinus Michels hielpen de club uit Amsterdam aan drie opeenvolgende landstitels.

Ajax won in 2019 en 2021 met Ten Hag op de bank ook de KNVB-beker. Vorige maand was PSV te sterk in de bekerfinale (2-1).

‘Beetje Ajacied geworden’

Ten Hag neemt met een voldaan gevoel afscheid van Ajax. ,,Deze Tukker is een beetje Ajacied geworden”, zei hij na de gewonnen kampioenswedstrijd tegens sc Heerenveen (5-0). ,,Ik heb genoten van deze geweldige reis, het was een mooi tijdperk. Ik kijk met heel veel voldoening terug.”

Ten Hag vertrekt na het seizoen naar Manchester United, waar hij aan een succesvol team moet gaan bouwen. ,,Of ik ooit terugkom? Dat ligt aan Ajax en aan mij”, antwoordde Ten Hag. ,,Ik weet het niet, maar ik ben van de club gaan houden. Ik heb hier echt met heel veel plezier gewerkt.”

Niet de makkelijkste

De functie van hoofdtrainer van Ajax is niet de makkelijkste, merkte Ten Hag. ,,Door sociale media is het heel makkelijk om een mening te ventileren”, zei hij. ,,Ajax is een A-merk, het uithangbord van het Nederlandse voetbal. Daar heeft iedereen een mening over. En die meningen kunnen weer een eigen leven gaan leiden, ook als je veel wint.”

,,Toen ik hier 4,5 jaar geleden begon, moest ik Ajax weer klaar voor Europa maken”, zei Ten Hag. ,,Dat is gelukt en hoe. Ik heb dit seizoen het meest genoten van onze thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Die was van zo’n hoog niveau, vergelijkbaar met die uitduels in Turijn en Madrid”, verwees hij naar het succesvolle seizoen 2018-2019.

Volledig scherm Erik ten Hag toont de schaal aan het publiek in de Arena. © Pim Ras Fotografie

,,We hebben dit seizoen heel veel tegenslagen gehad”, zei Ten Hag. ,,Ik moest vooral de laatste weken meer spelers gebruiken dan ik eigenlijk wilde. Maar ik heb al vaker gezegd dat we meer dan elf basisspelers hebben. En we hebben gezien dat er ook weer jonge spelers doorbreken. Het fundament van Ajax is goed. We hebben ook een cultuur van winnen gecreëerd. Ook de afgelopen weken waren we moeilijk te verslaan. Het gaat nu heel veel over ons karakter, maar daar doe je ons tekort mee. We hebben in deze competitie ook tweemaal van PSV en Feyenoord gewonnen.”

Edwin van der Sar

Ajax-directeur Edwin van der Sar greep tijdens de huldiging de microfoon om Ten Hag toe te spreken. ,,Ik sta naast een man die vierenhalf jaar geleden naar Ajax kwam. Ik dacht wel eens: wat ben jij af en toe een rare snuiter, Erik.”

,,Ons eerste gesprek over voetbal herinner ik me nog. Wat ging jij met Ajax doen? Je hebt alle verwachtingen overtroffen. Je hebt Ajax dominant voetbal laten spelen, attractief. Je hebt prijzen gewonnen, de halve finale van de Champions League gehaald.”

Volledig scherm Erik ten Hag en Edwin van der Sar. © Pro Shots / Jasper Ruhe

,,Je gaat naar een club die ik ook een warm hart toedraag”, aldus de oud-doelman van zowel Ajax als Manchester United. ,,Ik wens je veel succes. Je gaat door de voordeur van de Johan Cruijff Arena naar buiten en ik hoop je snel weer te zien.”

Feest in de Arena

Tijdens de huldiging namens aanvoerder Dusan Tadic en Daley Blind het initiatief om hun trainer te jonassen. Lachend onderging Ten Hag het gooi- en smijtwerk van zijn spelers om zich even later aan een dansje te wagen met de Latijns-Amerikaanse spelers.

Buiten het stadion, toen de spelers en de staf de schaal daar gingen laten zien klonk het ‘Erik bedankt’ massaal. Zondag gaan de Amsterdammers nog naar Arnhem voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Vitesse.