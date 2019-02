Ravenhorst, De Feijenoorder: ‘Niet in positie om wedstrijden te laten lopen’

Toch vindt Ravenhorst dat Feyenoord ook zondag tegen PSV wel degelijk ‘volle bak moet gaan’. Ook al helpt Feyenoord met een goed resultaat niet alleen zichzelf, maar ook rivaal Ajax. ,,Het is belangrijk dat we aan PSV-uit een goed gevoel overhouden, dan ga je toch met meer vertrouwen de wedstrijd tegen Ajax in. Bovendien zijn wij helemaal niet in de positie om wedstrijden te laten lopen. We hebben de punten veel te hard zelf nodig. De afgelopen vijf duels hebben we maar zes punten gepakt, dat is gewoon te weinig. Kijk, als we nou een enorme voorsprong hadden op AZ, dan was het sentiment misschien anders. Maar nu telt alleen het belang van Feyenoord.’’