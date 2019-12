Record lonkt voor Bizot, doelpuntenregen verwacht in Friesland

Stats+opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. FC Twente en RKC openen vanavond het bal. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

Heerenveen - Heracles (zaterdag, 18.30 uur)

• De laatste zes eredivisiewedstrijden tussen Heerenveen en Heracles leverden in totaal 25 goals op (gemiddeld 4,2 per wedstrijd), zestien van deze treffers vielen uit een dood spelmoment.

• Heracles Almelo won in de eredivisie vijf van zijn laatste zeven uitduels bij sc Heerenveen (W5-G1-V1). Vorig seizoen wonnen de bezoekers op 16 september 2018 met 3-5. Heerenveen kwam tot 3 keer toe terug van een achterstand maar verloor toch door goals van Kristoffer Peterson (3-4, zijn tweede van de dag) en Mohammed Osman (3-5).

Volledig scherm Verwachte opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling sc Heerenveen. © AD

PSV - PEC Zwolle (zaterdag, 19.45 uur)

• PSV won zijn laatste tien eredivisieduels met PEC Zwolle. Het is voor PSV momenteel de langstlopende winstreeks tegen een specifieke eredivisie-tegenstander.

• Faber wordt de eerste trainer die zowel PSV als FC Eindhoven onder zijn hoede heeft gehad (sinds invoering eredivisie in 1956). Hij leidde FC Eindhoven in 2007/2008 en van 2010 tot en met 2012 (78 duels in alle competities).

• PSV verspeelde dit seizoen al acht keer punten (vier gelijk, vier nederlagen). Vorig seizoen verspeelden de Eindhovenaren in totaal acht keer punten. Ajax werd kampioen met 6 keer puntenverlies.

Volledig scherm Verwachte opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling PSV. © AD

Sparta - AZ (zaterdag, 19.45 uur)

• AZ is ongeslagen in zijn laatste 24 eredivisieduels met Sparta (W19-D5-L0), sinds een 1-2 nederlaag in de Alkmaarderhout op 9 oktober 1996.

• Sparta won slechts één van zijn laatste acht eredivisiewedstrijden (W1-G2-V5): een 2-0 thuiszege op Vitesse op 24 november.

• Marco Bizot (22) kan de tweede doelman worden met minimaal 23 clean sheets in één kalenderjaar namens een ploeg in de eredivisie na Heinz Stuy in 1971 (24, Ajax).

Volledig scherm Verwachte opstelling AZ. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Sparta. © AD

Willem II - Fortuna Sittard (zaterdag, 20.45 uur)

• Willem II heeft voor het eerst in zijn clubhistorie 32 punten na zeventien eredivisie-wedstrijden. Het vorige clubrecord na zeventien duels was dertig punten in 1999/2000.

• De Tilburgers scoorden al 59 keer in 2019 in de eredivisie. De laatste keer dat de grens van 60 doelpunten werd beslecht was in 2001 (63).

• Fortuna Sittard won geen van zijn laatste zeventien uitduels in de eredivisie (W0-G1-V16), sinds een 0-2 zege bij Feyenoord op 16 december 2018.

Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Willem II. © AD

Ajax - ADO Den Haag (zondag, 12.15 uur)

• Ajax verloor zijn laatste twee eredivisiewedstrijden. De laatste keer dat Ajax drie competitieduels op rij verloor was in maart - april 1999. Onder leiding van Jan Wouters verloren de Amsterdammers vier keer op rij in de competitie.

• Ondanks die laatste twee duels, scoorde Ajax in 2019 al 111 keer in de eredivisie. Dat is het hoogste aantal voor de ploeg sinds 1995 (125).

• Dušan Tadic (12) en Hakim Ziyech (11) zijn dit seizoen de enige spelers met meer dan tien assists. Vorig seizoen gaven Tadic en Hakim Ziyech de meeste assists: beide dertien.

Volledig scherm Verwachte opstelling ADO. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax. © AD

FC Groningen - FC Emmen (zondag, 14.30 uur)

• FC Groningen en FC Emmen spelen voor de vierde keer tegen elkaar in de eredivisie. Vorig seizoen won FC Emmen beide duels (1-2 in Groningen, 1-0 in Emmen).

• De Groningers staan tiende met 22 punten halverwege het seizoen. Vorig voetbaljaar stond Groningen vijftiende met vijftien punten na de eerste seizoenshelft.

• FC Emmen behaalde dit seizoen slechts één van zijn achttien punten in de eredivisie in uitduels. Alleen FC Emmen en Fortuna Sittard wonnen nog geen uitwedstrijd.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen. © AD

FC Utrecht - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Feyenoord. © AD • Vorig seizoen won het FC Utrecht van Dick Advocaat met 3-2 van Feyenoord in eigen huis op 31 maart. Timo Letschert (90+5') maakte de winnende in blessuretijd nadat Feyenoord was teruggekomen van een 2-0 achterstand.

• De laatste keer dat Utrecht al tien overwinningen had na achttien wedstrijden was in 1981/1982 (toen elf, clubrecord).

• Gyrano Kerk (tien) kan de eerste Utrecht-speler met minstens elf assists in een kalenderjaar worden sinds Dave van den Bergh in 2002 (12).

Vitesse - VVV (zondag, 16.45 uur)

• Bryan Linssen maakte 37 eredivisiedoelpunten voor Vitesse. Sinds zijn komst naar Vitesse, in 2017/2018, maakte niemand zoveel treffers voor Vitesse als Linssen. In de eredivisie maakten alleen Steven Berghuis (41) en Luuk de Jong (40) meer doelpunten sinds de start van 2017/2018.

• VVV verloor zijn laatste zes uitduels in de eredivisie (doelsaldo 3-17). De laatste keer dat de club ten minste zeven uitduels op rij verloor in de eredivisie was tussen januari 2011 en februari 2012 (achttien, clubrecord).