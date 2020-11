Recordinternational Spitse keert terug naar Nederland en tekent bij Ajax

VideoSherida Spitse keert terug op Nederlandse bodem. De recordinternational van de Oranje Leeuwinnen tekent een contract tot medio 2022 bij Ajax en komt in januari over van het Noorse Valerenga.

,,De reden om voor Ajax te kiezen, was omdat we niet meer honderd procent gelukkig waren in het buitenland”, vertelt Spitse op de website van de club. ,,Vervolgens kwam deze optie voorbij. Ik ben zelf altijd fan van Ajax geweest. Om dan nu zelf het shirt te gaan dragen, is hartstikke mooi.”

Spitse begon haar carrière in 2007 bij sc Heerenveen, waarna ze in 2012 bij FC Twente terechtkwam. Daarna pendelde de middenvelder tussen Nederland en Noorwegen. De recordinternational (179 interlands) speelde voor LSK Kvinner FK, FC Twente en sinds 2018 voor Valeranga. Ze maakte 41 doelpunten voor de nationale ploeg. Met de Oranje Leeuwinnen won Spitse in 2017 het EK in eigen land en bereikte ze vorig jaar op het WK de finale, die van de Verenigde Staten werd verloren.

Quote Als je het hebt over karakters in je elftal, dan hoort Sherida wel in dat rijtje thuis Daphne Koster Spitse is al de vierde international van naam die dit jaar besluit om terug te keren op de Nederlandse velden. Afgelopen zomer strikte de vrouwenploeg van Ajax verdedigster Stefanie van der Gragt, die overkwam van FC Barcelona. PSV stuntte met de komst van keepster Sari van Veenendaal en verdediger Mandy van den Berg. Zij kwamen over van respectievelijk Atlético Madrid en Valencia.

,,Langzamerhand begint het team steeds meer vorm te krijgen”, aldus manager Daphne Koster van Ajax Vrouwen. ,,De komst van Van der Gragt afgelopen zomer gaf al een enorme boost. Als je het hebt over echte karakters in je elftal, dan hoort Sherida wel in dat rijtje thuis. Ik ken bijna geen speelster die zo’n goede trap heeft. Het rendement van Sherida is zó hoog. Dan mag je van geluk spreken als je zo’n speelster straks in je team hebt.”

Ajax gaat na zeven speelronden aan kop in de eredivisie voor vrouwen. De Amsterdamse voetbalsters hebben nog geen puntenverlies geleden. PSV, dat aan kop ging toen het vorige seizoen door het coronavirus werd beëindigd, volgt op zes punten.