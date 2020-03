Reiziger helpt Ajax O19 met Krul-rol naar kwartfinales Youth League

Ajax was vanmiddag de betere ploeg in Amsterdam, maar Atlético Madrid onder 19 speelde hetzelfde als het eerste team twee weken geleden tegen Liverpool: ver terug getrokken op eigen helft. Toch was de grootste kans misschien wel voor de Spanjaarden. Verdediger Devyne Rensch hielp zijn keeper Calvin Raatsie in de eerste helft door de bal van de lijn te halen. Heitinga haalde in de 93ste minuut zijn keeper naar de kant en bracht zijn tweede doelman Daan Reiziger binnen de lijnen. Een trucje zoals Louis van Gaal dat deed op het WK 2014 tegen Costa Rica met Tim Krul voor Jasper Cillessen. Met drie reddingen én de winnende penalty was Reiziger de gevierde man.



Ajax treft over twee weken in de kwartfinale de winnaar van de wedstrijd tussen Rode Ster Belgrado en FC Midtjylland.