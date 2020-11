Rep droeg shirt van Maradona jarenlang, tot het uit zijn tas werd gejat: ‘Jammer wel, hoeveel zal het waard zijn?’

Heel veel van de enige wedstrijd die Rep ooit speelde tegen Diego Armando Maradona weet hij niet meer. Dat Oranje verloor na strafschoppen. Dat niet één maar twee Jan Peters (die van AZ en die van Feyenoord) hun strafschoppen misten en dat de Argentijnen met Daniel Passarella en Leopoldo Luque toch twee ‘aardige’ spelers hadden opgesteld. En dus dat de er groot achttienjarig talent meedeed, waar de spelers van Oranje volgens Rep wel vaag iets van hadden gehoord. ,,We hoorden dat bondscoach Menotti hem wat te jong vond voor het WK van 1978, maar dat hij wel heel goed was. Ik weet niet meer zo goed hoe Maradona tijdens die wedstrijd speelde hoor. Stond Neeskens op hem? Dat kan heel goed.”



Het was de achttienjarige Maradona die na afloop naar de 27-jarige Rep kwam om shirts te ruilen. ,,Ja, ik had twee WK-finales gespeeld hè. Tegen Argentinië ook, een jaar eerder. Hij kwam net kijken. En ik had bij Valencia met zijn landgenoot Mario Kempes gevoetbald. Dat was de vedette van het land toen. Dat ruilen ging in het Spaans, maar wat hij precies zei weet ik niet. Ik heb dat shirt in mijn tas gedaan en toen ging ik met Neeskens het nachtleven in van Basel, dat weet ik ook nog wel. Het seizoen was afgelopen, Johan zou naar Amerika gaan, ik had net bij Saint-Étienne getekend, we namen het ervan.”