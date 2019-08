Reus Ajax en de 17 dwergen: waarom de eredivisie tóch aantrekkelijk is

Door Sjoerd Mossou



Van Aad de Mos tot Jan Joost van Gangelen, van Arno Vermeulen tot Leo Beenhakker, van uw buurman tot de bakker op de hoek: zo’n beetje iedere koffiedik kijker trekt precies dezelfde conclusie dezer dagen.



In elke voorbeschouwing, op elk denkbaar kanaal en aan elke stamtafel is de prognose dezelfde: de titel gaat dit seizoen wederom naar Amsterdam. Zelfs in Eindhoven moet je met een vergrootglas zoeken naar rasoptimisten en dwarsdenkers die hun geld op PSV zetten.