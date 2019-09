Reza een tien met een griffel, Malen en Dessers zitten er vlak achter

Veel hoge cijfers dit weekeinde in dit schitterende eredivisieweekeinde met een karrenvracht aan goals. Superinvaller Reza Ghoochannejhad van PEC Zwolle kreeg een tien voor zijn vier goals in 34 minuten. Donyell Malen had met zijn vijf goals ook een mooie avond. Hij kreeg een 9. Cyriel Dessers moest het doen met een 8,5.

Maar waar veel spelers uitblonken, zakten er ook veel door de ondergrens. Vitesse-verdediger Armando Obispo bijvoorbeeld tegen de club waar hij onder contract staat, PSV. Hij kreeg een 3,5. Jurgen Mattheij had een slechte avond tegen AZ en kreeg een 3.

AZ - Sparta 5-1

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Vlaar 6 (62. Hatzidiakos -), Wuytens 5,5, Wijndal 7; Midtsjø 7, Koopmeiners 7,5, De Wit 6; Stengs 8 (78. Clasie -), Boadu 8 (77. Sugawara -), Idrissi 8.

Sparta: Coremans 5; Karami 4, Vriends 4, Mattheij 3, Abels 4; Harroui 5, L. Duarte 4 (46. Ache 6), Smeets 6, Rigo 5, Rayhi 5 (77. D. Duarte), Dervisoglu 4 (46. Veldwijk 5).

Scheidsrechter Makkelie: 6



Man of the match: Myron Boadu en Calvin Stengs vormen buiten en binnen het veld een onafscheidelijk duo. Boadu kon zaterdagavond twee keer scoren op aangeven van zijn ploeggenoot.

Myron Boadu en Calvin Stengs.

Ajax - Heerenveen 4-1

Ajax: Onana 6,5; Veltman 5, Schuurs 6, Blind 6, Tagliafico 8; Alvarez 6,5 (80. Marin), Martínez 7; Ziyech 7,5, Promes 7 (83. S. De Jong), Tadic 7 (63. Neres); Huntelaar 6,5.

Heerenveen: Hahn 6; Floranus 5, Dresevic 6, Botman 6,5, Woudenberg 5,5; Kongolo 6, Faik 6,5, Veerman 7 (84. Bruijn -); Van Bergen 7, Odgaard 6,5 (65. Halilovic -), Ejuke 6,5 (65. Dreyer -).

Scheidsrechter Lindhout: 6.



Man of the match: Nicolas Tagliafico blijkt een veelscorende verdediger. En helemaal tegen Heerenveen. Drie van zijn vijf eredivisiedoelpunten maakte hij tegen die club.

Nicolas Tagliafico (rechts).

VVV - FC Groningen 2-1

VVV-Venlo: Kirschbaum 7, Pachonik 6, Röseler 6,5, Kum 6,5, Scheimann 6, Linthorst 7, Cattermole 7, Neudecker 6, Yeboah 6,5 (89. Van Ooijen -), Wright 5,5 (70. Soriano -), Van Ooijen 5,5 (60. Sinclair 5,5).

FC Groningen: Padt 6, Zeefuik 6, Te Wierik 6, Itakura 5,5, Van Hintum 5,5 (87. Lundqvist -), Matusiwa 6, El Messaoudi 7, Hrustic 6, Schreck 6,5 (85. Sierhuis -), Warmerdam 5,5 (74. El Hankouri -), Benschop 5,5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 7.



Man of the match: Andermaal blijkt local hero Evert Linthorst het goudhaantje voor VVV met zijn winnende goal tegen FC Groningen. Alweer zijn vierde goal in zes wedstrijden. Hij is daarmee de tiener met de meeste doelpunten in de eredivisie.

Evert Linthorst.

FC Utrecht - FC Emmen 3-1

FC Utrecht: Paes 6,5; Klaiber 6, Janssen 6, Hoogma 6, Van der Maarel 6; Maher 6,5, Ramselaar 6 (85. Troupée -), Gustafson 6; (80. Abass -); Kerk 6, Dalmau 6,5 (90. Bahebeck -), Van de Streek 6.

FC Emmen: Telgenkamp 5,5; Bijl 6, Heylen 6, Bakker 6, Beste 5,5; Laursen 6, Chacón 5,5 (81. Marinus -), Hiariej 6 (75. Ugrinic -), Slagveer 6; (70. Roosken -), De Leeuw 6,5, Peña 6.

Scheidsrechter Dieperink: 5,5



Man of the match: Volgens zijn trainer John van den Brom is een kans bij zijn spits Adrian Dalmau negen van de tien keer raak en zaterdagavond was de Spanjaard alweer trefzeker in de eerste wedstrijd van het seizoen waarin hij in de basis mocht beginnen.

PSV - Vitesse 5-0

PSV: Zoet 6,5; Dumfries 7, Baumgartl 8, Viergever 7, Boscagli 5,5; Hendrix 7, Rosario 7, Bergwijn 7 (62. Gakpo -); Ihattaren 8 (71. Mitroglou -), Malen 9, Bruma 7,5 (79. Doan-).

Vitesse: Pasveer 5,5; Lelieveld 4, Doekhi 5, Obispo 3,5, Clark 5; Tannane 5, Bazoer 4, Bero 5, Grot 5,5 (58. Dicko 5); Matavz 4 (64. Buitink -), Linssen 5.

Scheidsrechter Van Boekel: 5



Man of the match: Donyell Malen schoot zich met zijn vijf treffers in de geschiedenisboeken.

PEC Zwolle – RKC 6-2

PEC Zwolle: Mous 5,5; Van Wermeskerken 6,5, Dekker 5, Kersten 5, Paal 6,5; Hamer 6, Bruns 5 (46. Saymak 6), Clement 6; Bel Hassani 6 (86. Lachman -), Thy 6, Johnsen 4,5 (56. Ghoochannejhad 10).

RKC: Vaessen 6,5; Gaari 6, Meulensteen 7, Drost 5,5, Nieuwpoort 5,5 (85. Danneels -), Rienstra 6, Leemans 6, (73. Maatsen -), Tahiri 6,5; Spierings 5,5, Bilate 6 (64. Vente 5), Elbers 5.

Scheidsrechter Manschot: 5



Man of the match: Reza Ghoochannejhad maakte in slechts 34 minuten, vier doelpunten, deed alles goed en krijgt een welverdiende tien voor zijn rentree in de eredivisie.

Reza Ghoochannejhad.

Feyenoord – ADO Den Haag 3-2

Feyenoord: Vermeer 6; Karsdorp 7, Botteghin 6, Ié 7, Haps 7,5; Tapia 6,5, Kökcü 6,5, Fer 7,5; Sinisterra 7 (72. Azarkan -), Narsingh 7, Larsson 6 (62. Jørgensen -).

ADO: Havekotte 4,5; Van Ewijk 5, Beugelsdijk 5,5 Pinas 6, Meijers 5; Immers 5,5, Bakker 5 (45. Malone 6), Goossens 5,5; Ould-Chikh 4 (46. Cibicki 5), Necid 5, Falkenburg 5 (80. Summerville -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 7



Man of the match: Ridgeciano Haps was met name in de eerste helft de speler die voor het meeste gevaar zorgde bij Feyenoord. Mede door hem leek de club aanvankelijk op weg naar een monsterzege.

Ridgeciano Haps.

Heracles – Willem II 4-1

Heracles: Blaswich 6,5; Breukers 7, Pröpper 6,5, Knoester 6,5, Czyborra 6; Kiomourtzoglou 6.5, Mauro 7 (87 Bijleveld -), Merkel 6,5; Van der Water 7,5 (83. Cijntje -), Dessers 8,5, Konings 6 (90. Dos Santos -).

Willem II: Wellenreuther 4; Heerkens 6, Holmén 5,5, Peters 5, Nelom 4,5; Saddiki 5, Ndayishimiye 5,5 (68. Kabangu -), Llonch 5.5 (64. Quinonez 6,5), Vrousai 4,5, Pavlidis 5,5, Köhlert 6 (61. Gladon 5,5).

Scheidsrechter Kooij: 7



Man of the match: Cyriel Dessers had een lastig seizoen bij FC Utrecht maar is nu echt los bij Heracles. Met twee doelpunten was hij de belangrijkste man van Heracles.

Fortuna Sittard – FC Twente 1-3

Fortuna Sittard: Koselev 6; Passlack 6, Angha 5, Ninaj 4 (61. Karjalainen -), Pinto 6; Smeets 5, Diemers 5,5, Ugur 5 (46. Essers 5); Cox 5 (71. Zeka -), Sambou 4, Ciss 4.

FC Twente: Drommel 7; Plezueguelo 6,5, Bijen 6,5, Schenk 6,5, Verdonk 6,5; Selahi 6.5 (60. Aburjania 6,5), Busquets 6,5, Espinosa 6,5; Aitor 6,5 (75. Berggreen -), Vuckic 6 (82. Zekhnini -), Nakamura 6.

Scheidsrechter Higler: 6



Man of the match: Alweer was Joël Drommel de beste man aan de kant van seizoenverrassing FC Twente. Met name zijn schitterende redding met de voet in de tweede helft was erg belangrijk.