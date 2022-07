Richairo Zivkovic staat voor comeback in eredivisie, Mark van Bommel verwelkomt Argentijnse verdediger

AZ droomt van Feyenoord-scenario: ‘Wij hopen de eerste stap te zetten op weg naar die finale’

Het ging de laatste weken vooral over de ene na de andere miljoenentransfer bij Ajax, PSV en Feyenoord. Maar het is AZ dat vanavond als eerste Nederlandse club in actie komt in een officiële wedstrijd. Tegen FK Tuzla City begint een mogelijk lange reis in de Conference League.

