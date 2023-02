RKC-doelman schrikt van gescheld met kanker na duel met Ajax: 'Ik kan irritant zijn, maar laat het K-woord weg’

PSV zorgt op emotionele avond voor voetbal­show tegen FC Groningen

PSV heeft in de titelrace van de eredivisie geen fout gemaakt tegen FC Groningen. Sterker nog: het werd een voetbalshow. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won overtuigend: 6-0. Het was een emotionele avond in het Philips Stadion in Eindhoven, waar werd stilgestaan bij de ziekte van PSV-perschef Thijs Slegers.