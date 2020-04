RKC: ‘Geen reden tot feest, want je wint op het veld’

,,De KNVB stelde zich op het standpunt dat er nog teveel wedstrijden te spelen waren om clubs te laten degraderen. Daar kon ik me wel in vinden”, aldus Van Mosselveld. ,,Emmen stond vorig seizoen na 26 ronden op de zeventiende plek en eindigde nog als veertiende.”

Van Mosselveld kon zich in veel standpunten verplaatsen, maar was tevreden dat het voor RKC zo goed uitpakte. De Graafschap en Cambuur Leeuwarden waren de grote verliezers. ,,Het is goed dat de KNVB zelf de knoop doorhakte. Je kunt toch moeilijk clubs over het lot van andere clubs laten beslissen”, zei hij. Zo onthield Heerenveen zich van een oordeel omdat provinciegenoot en rivaal Cambuur een van de betrokken clubs was.

Onbevredigend

Onbevredigend vond Van Mosselveld het allemaal wel. ,,Vorig seizoen promoveerden we op een manier die het voetbal zo mooi maakt”, zei hij. ,,De manier waarop we nu in de eredivisie blijven is daarmee in schril contrast. Winnen doe je alleen op het veld. Er is niets te vieren. Dat zou ongepast zijn.”