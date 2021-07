RKC-spits Kramer: ‘Als ik elke keer dat iemand kroket tegen me zei een euro had gehad, was ik nu miljonair geweest’

Rustig achteroverleunend in een stoel op het terras van het hotel in Garderen, waar RKC verblijft tijdens het trainingskamp deze week, doet Michiel Kramer zijn verhaal. Een stuk relaxter dan dat hij de afgelopen anderhalf jaar is geweest. Want hij was er klaar mee. Met ADO Den Haag, misschien zelfs wel met voetbal in het algemeen.