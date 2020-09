RKC zoekt na onrustige zomer alleen nog een scorende spits

Op één positie na zijn de Waalwijkers klaar. Een vlot scorende centrumspits is nog niet aan de selectie toegevoegd. Daar is RKC nog naar op zoek. Vorig seizoen was zo’n spits de ontbrekende schakel. Ondanks het vaak aardige voetbal haalden de Waalwijkers maar weinig punten.

Dit seizoen staat er op minimaal zes plekken een andere speler. Kwalitatief is het allemaal net iets meer dan vorig jaar. Het is trainer Fred Grim wel toevertrouwd een hecht team te maken van deze verzameling spelers. In tegenstelling tot andere jaren zocht RKC het ook op de buitenlandse markt. Er is een middenvelder die in Israël de kost verdiende (de Argentijn Nicolas Olsak), het aantal spelers van Belgische origine is flink uitgebreid én de Waalwijkers haalden voor de neus van lucky Ajax-coach Sjaak Swart een paar spelers weg. Vurnon Anita krijgt met zijn ervaring een sturende rol. Op termijn moet Gregory van der Wiel hem daarin ondersteunen.