Rob Jansen: Hele wereld heeft er één grote puinhoop van gemaakt

VideoOp de vraag wat de coronacrisis voor financiële gevolgen heeft voor de internationale voetbalwereld geeft spelersmakelaar Rob Jansen niet eens antwoord. Want: ,,Het enige wat nu telt is dat we ons met z'n allen gaan bezinnen op waar we mee bezig zijn. De hele wereld heeft er één grote puinhoop van gemaakt. Ja, ook de voetbalwereld. Het gaat om decadentie en om geld. Laten we elkaar eindelijk eens helpen.”

Wat hij door de jaren heen om zich heen heeft zien gebeuren is onwaarschijnlijk, vervolgt één van Europa's bekendste makelaars. ,,Ik geloof in natuurwetten en denk dat er sprake is van een soort van opschoning. We leven in een wereld waarin het draait om macht. Het is totaal krankzinnig. We kennen milieubewegingen met terroristische trekjes. Wat een maatschappij! Misschien is het nog net op tijd om eens te gaan denken aan de mensen die het moeilijk hebben, ziek zijn."

Quote Het mag nu niet meer gaan om geld en ego's, maar om hulp Rob Jansen Jansen maakt zich zorgen. ,,Maar reëel gezien zullen we hier wel weer uitkomen, in elk geval zonder miljoenen doden. De wetenschap is verder dan bij vorige vreselijke pandemieën. En ja, de voetbalwereld zal er ook wel uitkomen. Laten we eerst zorgen dat we allemaal beter worden, elkaar steunen in deze moeilijke tijd, er zijn voor elkaar. Dan spelen we volgend jaar maar een keer met 20 clubs in de eredivisie. Was het maar ons grootste probleem."

Verder is de oplossing in het voetbal simpel. ,,De topclubs hebben vet op de botten", zegt Jansen. ,,Die gaan niet omvallen. De rest wel, dus die moeten gesteund worden. In Italië zie je al dat bekende spelers inleveren op hun salarissen. Laten alle topspelers wereldwijd dat doen. Ze verdienen genoeg, even wat minder lijkt me geen enkel probleem. Luister, ik praat over de toppers met miljoenensalarissen. Niet over de spelers uit de eerste divisie, die van een paar duizend euro hun gezin moeten onderhouden."

Ego's

Maar of dat juridisch wel haalbaar is? Jansen: ,,In de huidige maatschappij slepen we elkaar bij het minste of geringste voor de rechter om financieel gewin. Dat moeten we nu niet doen en daartoe roep ik ook de bonden op. Voor heel veel clubs en spelers is er niks meer, daarom moeten degene die heel veel hebben dat oplossen. Het mag nu niet meer gaan om geld en ego's, maar om hulp. Dus inleveren en je mond houden, voordat niemand meer iets heeft."

Jansen zegt verder: ,,Ik maak onderdeel uit van de wereld waarin het om miljoenen gaat. En de spelers die ik begeleid verdienen vaak die miljoenen. Maar ik heb een mening en die heb ik altijd gehad. Samen moeten we nu oplossingen vinden en er voor zorgen dat niemand meer verdriet heeft. En de salarissen in mijn eigen vakgroep mogen ook worden opgeschort. Als één van mijn spelers over kortingen begint te zeuren zeg ik: mond houden en je diep schamen. Kom op zeg!”