Robben in Huntelaar-rol? ‘Het moet wel leuk en realistisch blijven’

Door Maarten Wijjfels



Laten we denkbeeldig eens een sprongetje vooruit maken in de tijd. Naar 9 januari 2021. FC Groningen speelt in de Galgenwaard en heeft daar zojuist knap gewonnen: 0-1. Matchwinnaar tegen FC Utrecht is Daniël van Kaam, het 20-jarige middenveldtalent uit de eigen opleiding. Van Kaam viert de zege met een man die in leeftijd bijna zijn vader had kunnen zijn.